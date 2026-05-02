Il 5 agosto un residuo di razzo Falcon 9 colpirà il cratere Einstein. L’evento, previsto per quella data, attirerà l’attenzione degli esperti di spazio. Nonostante l’interesse, i telescopi terrestri non saranno in grado di osservare direttamente l’impatto. L’evento solleva domande sulle possibili conseguenze future per le basi umane al Polo Sud. Tuttavia, non sono state ancora fornite stime precise sugli effetti a lungo termine.

? Cosa scoprirai Come influirà questo impatto sulle future basi umane al Polo Sud?. Perché i telescopi terrestri non riusciranno a vedere l'evento?. Quali rischi corre il cratere Einstein per le prossime missioni?. Come cambieranno le regole di smaltimento dei detriti spaziali?.? In Breve L'impatto avverrà vicino al cratere Einstein a una velocità di 2,43 kms.. L'astronomo Bill Gray prevede un evento troppo debole per i telescopi terrestri.. L'oggetto alto 13,8 metri è parte del lancio del 15 gennaio 2025.. La carenatura protettiva è rientrata nell'atmosfera il 15 marzo scorso.. Il 5 agosto alle ore 8:44 uno stadio superiore di un razzo Falcon 9 colpirà la superficie lunare vicino al cratere Einstein con una velocità di 2,43 kms.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna, il 5 agosto un residuo di Falcon 9 colpirà il cratere Einstein

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