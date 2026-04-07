Durante la missione Artemis II, il mission specialist Jeremy Hansen ha proposto di intitolare il cratere più luminoso della Luna a Carroll, la moglie del comandante, deceduta di cancro. Mentre Reid Wiseman, comandante della capsula Orion, si asciugava le lacrime, Hansen ha fatto la proposta a bordo della navicella. La conversazione è avvenuta in un momento di emozione condivisa tra i membri dell’equipaggio.

«Vorremmo chiamarlo Carroll», dice Jeremy Hansen. Subito dopo, Reid Wiseman gli posa una mano sulla spalla e si asciuga le lacrime. «Alcuni anni fa abbiamo iniziato questo viaggio e, nella nostra famiglia di astronauti così unita, abbiamo perso una persona cara». Poi Hansen ha spiegato che quel cratere «si trova in un punto davvero speciale della Luna». È una zona luminosa della superficie lunare visibile dalla Terra in determinati momenti del ciclo lunare. Subito dopo l’annuncio, Wiseman e Hansen si sono abbracciati. Poi si sono uniti anche gli altri due membri dell’equipaggio, Victor Glover e Christina Koch. Per ora, però, «Carroll» non è ancora un nome ufficiale. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Artemis II, l’equipaggio intitola il cratere più luminoso della Luna a Carroll, la moglie del comandante, morta di cancro

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