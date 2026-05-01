Un razzo di SpaceX colpirà la Luna | impatto il 5 agosto secondo l’astronomo Bill Gray

Un pezzo di razzo Falcon 9 di SpaceX, che si trova in orbita da più di un anno, è destinato a urtare la Luna. Secondo le stime dell’astronomo Bill Gray, l’impatto dovrebbe verificarsi il 5 agosto 2026. La posizione e il movimento dello stadio superiore di questo razzo sono stati monitorati e calcolati in modo preciso, portando a questa previsione.

Lo stadio superiore di un razzo Falcon 9 di SpaceX, in orbita da oltre un anno, è destinato a colpire la Luna: i calcoli dell’astronomo Bill Gray indicano l’impatto per il 5 agosto 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate SpaceX: Musk punta sulla Luna, un avamposto autosufficiente entro un decennio. Marte in secondo piano.Elon Musk, fondatore di SpaceX, ha ridefinito le priorità dell'azienda spaziale, spostando l'attenzione dalla colonizzazione di Marte alla creazione... SpaceX, lanciato da Cape Canaveral il razzo Falcon 89 con 29 satelliti StarlinkSpaceX ha lanciato lunedì mattina un razzo vettore di primo stadio da Cape Canaveral, in Florida. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Un segmento di un razzo SpaceX fuori controllo potrebbe schiantarsi sulla Luna: ecco quando; Un razzo SpaceX usato potrebbe schiantarsi sulla Luna quest'estate; Razzo SpaceX si schianterà sulla Luna: colpirà il cratere Einstein; I detriti del razzo Falcon 9 di SpaceX colpiranno la Luna ad agosto. Un razzo di SpaceX colpirà la Luna: impatto il 5 agosto secondo l’astronomo Bill GrayLo stadio superiore di un razzo Falcon 9 di SpaceX, in orbita da oltre un anno, è destinato a colpire la Luna: i calcoli dell’astronomo Bill Gray indicano ... fanpage.it Un razzo SpaceX fuori controllo si schianterà sulla LunaTra missioni spaziali e satelliti, gli uomini hanno colonizzato anche il Cosmo. Il problema dei rifiuti spaziali inizia a farsi sentire e la Luna potrebbe farne le spese. Un frammento di un razzo potr ... virgilio.it Stelle bambine riunite! Billy Gray, meglio ricordato come Bud Anderson in Papà ha ragione (Father Knows Best, 1954–1960), e il compianto Tony Dow, che interpretava Wally Cleaver ne Il carissimo Billy (Leave It to Beaver, 1957–1963), hanno condiviso un m - facebook.com facebook