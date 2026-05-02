A Cagliari, si è verificato un particolare allineamento tra la Luna dei Fiori e la Sella del Diavolo, visibile nel cielo notturno. Durante il sorgere, la Luna ha assunto una forma molto grande e una colorazione arancione, creando un effetto visivo suggestivo. Questi fenomeni sono stati osservati e documentati da diversi testimoni nella zona, attirando l’attenzione di chi si trovava sul luogo in quel momento.

?? Cosa scoprirai Come fa la Luna a sembrare così enorme sopra il promontorio? Perché il satellite ha assunto una colorazione arancione durante il sorgere? Quale tecnica fotografica permette di schiacciare la distanza tra Luna e terra? Quando potrà ripetersi questo allineamento perfetto sulla costa di Cagliari??? In Breve Alessandro Casula ha documentato l'evento con Canon EOS 5D Mark III. Obiettivi da 300 mm e 600 mm hanno creato l'effetto compressione prospettica. Distanza di 8,4 km t .🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Luna dei Fiori e Sella del Diavolo: l’allineamento sopra Cagliari

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