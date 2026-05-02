L' ultima volta del Comunale Dopo 65 anni si chiude un' era per il calcio aretino

Da arezzonotizie.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si gioca l'ultima partita allo stadio Comunale dopo 65 anni di attività. La sfida tra la squadra locale e quella ospite segna la chiusura di un impianto storico per il calcio della città. L'evento rappresenta la conclusione di un capitolo importante, che ha accompagnato diverse generazioni di tifosi e appassionati. La partita si svolge nel pomeriggio, alle ore 17, e conclude un'epoca per il calcio aretino.

Giù il sipario sul caro, vecchio, bistrattato stadio Comunale. Quella tra Arezzo e Vicenza di oggi (ore 17.30), valida per la Supercoppa di C, è l'ultima partita che si disputerà dentro l'impianto così come lo conosciamo: dall'11 maggio, data indicativa, aprirà il cantiere e cominceranno i lavori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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