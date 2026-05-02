L' ultima volta del Comunale Dopo 65 anni si chiude un' era per il calcio aretino

Oggi si gioca l'ultima partita allo stadio Comunale dopo 65 anni di attività. La sfida tra la squadra locale e quella ospite segna la chiusura di un impianto storico per il calcio della città. L'evento rappresenta la conclusione di un capitolo importante, che ha accompagnato diverse generazioni di tifosi e appassionati. La partita si svolge nel pomeriggio, alle ore 17, e conclude un'epoca per il calcio aretino.

Giù il sipario sul caro, vecchio, bistrattato stadio Comunale. Quella tra Arezzo e Vicenza di oggi (ore 17.30), valida per la Supercoppa di C, è l'ultima partita che si disputerà dentro l'impianto così come lo conosciamo: dall'11 maggio, data indicativa, aprirà il cantiere e cominceranno i lavori.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Leggi anche: “Lo cancellano”. Mediaset, si chiude un’era: stop allo storico programma dopo tanti anni L’Ungheria volta pagina, dopo 16 anni finisce l’era Orbán: chi è il nuovo presidente Péter MagyarLe elezioni parlamentari del 12 aprile 2026 segnano una svolta per l’Ungheria, decretando la fine di un’era politica durata 16 anni. Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Licia Armani in pensione / Notizie / Novità / Homepage; Sanfront, la giunta integra la lista di quanti avranno in uso gratuito i locali comunali; Domenica ecologica, il 26 aprile attività con i consigli di quartiere 8, 9 e 10 / Comunicati / Novità / Homepage; Ultima seduta (e ultime polemiche) per il consiglio comunale di Legnano. Diario di Bordo – Verso Itaca: il Comunale racconta il suo ritorno a casaCountdown verso il 14 febbraio 2027: mancano 296 giorni. Dopo il punto sui lavori, ora il racconto del viaggio ... msn.com Il Consiglio comunale approva all'unanimità il nuovo assetto: dal 2027 i banchi si sposteranno tra via Del Din e via Lequio. Addio alle vie storiche del centro per garantire il passaggio dei mezzi di soccorso - facebook.com facebook