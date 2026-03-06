Dopo 38 anni di trasmissione, Mediaset ha deciso di interrompere uno dei programmi più noti della televisione italiana. La decisione arriva dopo una serie di valutazioni interne che hanno preso in considerazione il rendimento in prima serata e la performance degli ascolti. La fine dello show segna la conclusione di un’epoca per il palinsesto televisivo.

Un programma televisivo storico potrebbe essere vicino a un passaggio decisivo. Dopo 38 anni di messa in onda, uno dei format più riconoscibili della televisione italiana è finito al centro di valutazioni interne legate al rendimento in prima serata e alla tenuta degli ascolti. La stagione da poco conclusa, secondo quanto riportato, non avrebbe raggiunto gli obiettivi attesi. In particolare, l’ultima puntata trasmessa avrebbe registrato il 10,3% di share, un dato ritenuto insufficiente per uno show considerato per anni un punto fermo del palinsesto. A riferire della situazione è stato il giornalista Alberto Dandolo sul settimanale Oggi. Nel suo intervento ha descritto un contesto di incertezza all’interno dell’azienda che produce il programma, collegando il tema ai risultati delle prime serate. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Lo cancellano”. Mediaset, si chiude un’era: stop allo storico programma dopo tanti anni

Studio Ghibli, si chiude un capitolo storico: addio dopo 50 anni allo studio che ha cambiato MononokeDopo oltre mezzo secolo di collaborazione indiretta, Studio Ghibli saluta Telecom Animation Film, storica realtà dell'animazione giapponese ora...

Dopo 42 anni chiude il Caffè Unione: addio allo storico locale di piazza GaribaldiIl 31 gennaio sarà l'ultimo giorno per Luigi e Mirca Nazzari, che lasciano un'istituzione lecchese nata alla fine dell'Ottocento Si chiude un...

Altri aggiornamenti su Lo cancellano Mediaset si chiude un'era....

Temi più discussi: C'è posta per te cancellato, salta la puntata di stasera: la decisione di Mediaset; Corona cancellato anche da YouTube rilancia Falsissimo su X; Sanremo cancella gli altri canali, ecco cosa va (e non va) in onda: Affari Tuoi in pausa, stop a C’è posta per te, MasterChef rinvia...; Cancellato C'è posta per te, ecco perché il programma della De Filippi non andrà in onda.

Il Grande Fratello Vip non andrà in onda: perché Mediaset lo ha cancellatoMilano, 23 gennaio 2026 - Niente Grande Fratello Vip. Non un rinvio, non uno slittamento, non la collocazione in una sorta di limbo temporale in attesa di decisione. Ma proprio uno stop. Il Gf Vip non ... quotidiano.net

Grande Fratello Vip 2026 non si farà: Mediaset ha bloccato il reality dopo il Corona-Signorini gateLa prossima edizione del Grande Fratello Vip non andrà in onda: Mediaset ha deciso di bloccarla. Dietro la scelta ci sono le battaglie legali tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini. Mediaset ha ... alfemminile.com

Le chat choc sul cuore da trapiantare al piccolo Domenico, il bimbo morto all'ospedale Monaldi di #Napoli. Il servizio completo di Valerio Toma a #drittoerovescio è disponibile su Mediaset Infinity - facebook.com facebook

#Rai, #Mediaset e #La7. Ecco il report dell' #Agcom sul tempo a favore del Sì e quello a favore del No in vista del #ReferendumGiustizia: smontata la narrazione della sinistra su #TeleMeloni x.com