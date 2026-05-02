Lukaku torna nei pensieri del Milan per l’attacco

Il nome di Romelu Lukaku torna a essere associato al Milan, che sta valutando un possibile interesse per l’attaccante. Al momento non ci sono conferme ufficiali o accordi presi, ma si parla di un possibile ritorno del giocatore in Italia. La società rossonera non ha ancora annunciato nulla, mentre il giocatore è attualmente svincolato. La situazione resta in evoluzione e potrebbe svilupparsi nelle prossime settimane.

Il nome di Romelu Lukaku torna a muoversi attorno al Milan. Nel vertice recente con Massimiliano Allegri, il club rossonero ha affrontato anche il tema dell’attacco. E tra i profili finiti sul tavolo, accanto ad altri nomi internazionali, sarebbe riemersa pure la pista che porta al centravanti oggi legato al Napoli. Il profilo del belga viene considerato adatto per caratteristiche. Conosce bene la Serie A. Ha struttura, esperienza e peso dentro l’area. E, soprattutto, può adattarsi con facilità a sistemi diversi, dal 3-5-2 al 4-3-3. Un aspetto che lo rende compatibile con il calcio dell’allenatore. A riportarlo è Tuttosport. Il quotidiano lo definisce così: “Un profilo con caratteristiche precise per il sistema di Allegri”.🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Lukaku torna nei pensieri del Milan per l’attacco Spunta LUKAKU! Vlahovic e Lewa rimangono dove sono | Ultime notizie sul Milan Notizie correlate Leggi anche: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli Calciomercato, Kostic sempre nei pensieri del Milan: ecco i piani verso l’estateCalciomercato Milan, a gennaio il Diavolo non si è mosso molto per la prima squadra. Panoramica sull’argomento Si parla di: Lukaku sogna il ritorno a Milano: ipotesi Milan per il futuro?. Lukaku torna nei pensieri del Milan per l’attaccoForzAzzurri.net - Lukaku torna nei pensieri del Milan per l’attacco Il nome di Romelu Lukaku torna a muoversi attorno al Milan. Nel vertice recente con Massimiliano ... forzazzurri.net Lukaku torna a Napoli dopo la Lazio: confronto decisivo in arrivo, possibile rottura e addio in estateRomelu Lukaku resta in Belgio e rinvia ancora il ritorno, alimentando lo scontro con Conte e il Napoli. All’orizzonte un confronto decisivo che potrebbe portare anche a una rottura in estate. fanpage.it