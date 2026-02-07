Gatti ancora nei pensieri del Milan E in estate occhio anche a Gila | i dettagli

Il Milan pensa ancora ai difensori per la prossima estate. I dirigenti rossoneri stanno valutando due nomi caldi: Federico Gatti e Mario Gila. Entrambi potrebbero arrivare per rinforzare la linea arretrata, anche se nulla è ancora deciso. La società sta monitorando le situazioni e aspetta di capire quale sarà la possibilità migliore per il mercato estivo. Nel frattempo, i tifosi guardano con attenzione alle mosse in vista della prossima stagione.

Il Milan continuerà la ricerca di un difensore in estate. Lo rivela 'Tuttosport' che parla di un tentativo dell'ultimo minuto fatto a gennaio per Federico Gatti della Juventus. Dai rossoneri sarebbe partita una telefonata per sondare la disponibilità dei bianconeri: offerto un prestito con diritto di riscatto. La Juventus stava già cedendo Rugani alla Fiorentina, impossibile pensare a un'altra partenza in difesa. Secondo il quotidiano il Milan ci potrebbe provare di nuovo nei prossimi mesi per Gatti. Non solo il difensore bianconero: in vista dell'estate il preferito del DS Tare sarebbe Mario Gila della Lazio.

