Calciomercato Kostic sempre nei pensieri del Milan | ecco i piani verso l’estate

Il Milan non molla Kostic e continua a seguire con attenzione le sue mosse di mercato. Secondo Niccolò Ceccarini, il club rossonero sta già lavorando ai piani per l’estate, sperando di portare l’esterno serbo a Milano. La trattativa resta aperta e le prossime settimane saranno decisive.

Calciomercato Milan, a gennaio il Diavolo non si è mosso molto per la prima squadra. Come rinforzo per Massimiliano Allegri è arrivato il solo Fullkrug, in prestito con diritto di riscatto dal West Ham. In estate le cose potrebbero cambiare con il Diavolo che potrebbe muoversi molto proprio in attacco. Ne parla giornalista Niccolò Ceccarini su 'Tuttomercatoweb'. LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>> "La prima è proprio quella di valutare il futuro dell’attaccante tedesco che ha un diritto di riscatto fissato a 5,5 milioni di euro". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

