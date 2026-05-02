L’Udinese stende il Torino 2-0 | Ehizibue e Kristensen firmano il ritorno al successo

L'incontro tra Udinese e Torino si conclude con una vittoria per 2-0 a favore dei padroni di casa. La prima rete viene segnata al sesto minuto della ripresa da Kristensen, mentre Ehizibue porta avanti i locali già prima dell’intervallo, al minuto 46. La formazione dell’Udinese schiera un modulo 3-5-2, con Okoye tra i pali e Kristensen, Kabasele e Solet in difesa. Nel secondo tempo, Mlacic subentra a Kabasele.

Udinese-Torino 2-0 RETI: 46' pt Ehizibue; 6' st Kristensen. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 7, Kabasele 6 (31' st Mlacic 6), Solet 6.5; Ehizibue 7 (24' st Zarraga 6), Atta 6 (39' st Arizala sv), Miller 6.5 (31' st Piotrowski 6), Ekkelenkamp 6.5, Kamara 5.5; Zaniolo 6, Buksa 5.5 (24' st Gueye 5.5). In panchina: Nunziante, Sava, Padelli, Bayo, Camara, Vinciati. Allenatore: Runjaic 6.5. TORINO (3-5-1-1): Paleari 6; Coco 6.5, Marianucci 5.5, Ebosse 6; Lazaro 5.5, Casadei 5 (12' st Prati 5.5), Ilkhan 5.5 (12' st Kulenovic 5), Gineitis 6, Obrador 5.5 (20' st Biraghi 6); Vlasic 5.5; Simeone 5 (27' st Nije 5.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - L’Udinese stende il Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen firmano il ritorno al successo Atalanta-Torino 2-0: gol e highlights | SerieA Notizie correlate Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. Udinese Torino 2-0, Ehizibue e Kristensen manda ko i granata. Il resoconto del matchdi Francesco SpagnoloUdinese Torino 2-0, le reti di Ehizibue e Kristensen regalano la vittoria ai padroni di casa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Udinese - Torino in Diretta Streaming | DAZN IT; SportMediaset: Moviola Lazio-Udinese: i casi più importanti Video; La moviola di Lazio-Udinese 3-3: da rivedere la gestione dei cartellini di Bonacina; SportMediaset: Lazio, l'analisi di Sarri: Abbiamo perso tanti punti Video. L’Udinese stende il Torino in pochi minutiI friulani hanno superato i granata grazie a due reti segnate alla fine del primo tempo e all'inizio della ripresa ... sportal.it L’Udinese stende il Torino 2-0: Ehizibue e Kristensen firmano il ritorno al successoRETI: 46' pt Ehizibue; 6' st Kristensen. UDINESE (3-5-2): Okoye 6; Kristensen 7, Kabasele 6 (31' st Mlacic 6), Solet 6.5; Ehizibue 7 (24' st Zarraga 6), Atta 6 (39' st Arizala sv), Miller 6.5 (31' st ... msn.com Il beneficio fiscale si estende a tutti i redditi da pensione percepiti, inclusi quelli non legati all'evento lesivo. Novità anche sui rimborsi. - facebook.com facebook