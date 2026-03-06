Il Napoli vince con Allison Santos ed Elmas e ritrova anche De Bruyne | Torino battuto per 2-1
Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 nell'anticipo di venerdì, con i gol di Alisson Santos ed Elmas. Nel finale, Casadei ha segnato per il Torino, dimezzando lo svantaggio. La partita si è conclusa con il ritorno di De Bruyne in campo per il Napoli.
Il Napoli vince per 2-1 contro il Torino nell'anticipo del venerdì: decidono i gol di Alisson Santos e di Elmas, Casadei accende il finale e dimezza lo svantaggio. Il Maradona si alza in piedi per il ritorno in campo di De Bruyne. 🔗 Leggi su Fanpage.it
