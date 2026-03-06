Il Napoli vince con Allison Santos ed Elmas e ritrova anche De Bruyne | Torino battuto per 2-1

Il Napoli ha battuto il Torino 2-1 nell'anticipo di venerdì, con i gol di Alisson Santos ed Elmas. Nel finale, Casadei ha segnato per il Torino, dimezzando lo svantaggio. La partita si è conclusa con il ritorno di De Bruyne in campo per il Napoli.