Il Lecco ritrova i tre punti e riparte da Arzignano Valchiampo

Il Lecco torna a vincere in trasferta ad Arzignano Valchiampo grazie a un’azione ben costruita che porta al gol di Duca all’inizio della ripresa. La squadra dimostra compattezza e determinazione, conquistando tre punti importanti. La partita si conclude con il risultato favorevole ai lombardi, che tornano a casa con i punti in classifica.

La squadra di Valente vince in trasferta e torna al successo interrompendo così il periodo negativo. Decide la rete di Duca, la prima in bluceleste, in un match controllato alla perfezione difensivamente Un Lecco solido e concreto torna alla vittoria ad Arzignano. In Veneto basta la bella azione che porta al gol di Duca a inizio ripresa. Poca roba gli avversari, che non tirano mai in porta anche grazie alla buona prestazione difensiva bluceleste. Si rivede in campo Mallamo e tutto l'ambiente tira un sospiro di sollievo per il periodo negativo che sembra volgere al termine. Valente smentisce l'ultima partita: niente due punte, Ndongue va addirittura in tribuna per scelta tecnica, si torna al 3-5-1-1. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Serie C. Il Lecco torna alla vittoria contro l’ArzignanoI blucelesti vincono 1-0 contro i veneti e tengono il passo del Trento Decide la partita il gol di Duca (L) al 58? ARZIGNANO – Il Lecco di Valente ritrova finalmente il successo dopo quattro gare a se ... msn.com

