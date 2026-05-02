L’Ucraina lontana dalla tutela delle coppie LGBTQ+ | Putin sarebbe fiero di voi

In Ucraina, le coppie LGBTQ+ non godono di riconoscimenti legali specifici e non sono tutelate dalle leggi nazionali. La legislazione del paese non prevede matrimoni o unioni civili tra persone dello stesso sesso, e in passato sono state segnalate restrizioni e discriminazioni nei confronti di queste coppie. Il dibattito pubblico su questi temi è ancora limitato e spesso assente nei media principali. La situazione si inserisce in un quadro più ampio di tensioni politiche e conflitti in corso nel paese.

L’Ucraina, seppur variando per le motivazioni, è da tempo al centro delle notizie. Il focus è tendenzialmente legato alla guerra contro la Russia o a questioni legate all’ Unione europea. Ognuno di questi fattori è determinante per la sicurezza o lo sviluppo del Paese, tuttavia esistono altre questioni interne che rischiano di passare inosservate malgrado la loro importanza. Il dibattito riguarda proprio il disegno di legge n. 15150 che continua a non contenere alcuna tutela per le coppie LGBTQ+, nonostante la necessità di doversi allineare alle pratiche UE per entrare a far parte del blocco degli Stati membri, proprio come riporta Gwara Media.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - L’Ucraina lontana dalla tutela delle coppie LGBTQ+: «Putin sarebbe fiero di voi» Notizie correlate L’annuncio di Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake sarebbe vicino e l’uscita non sarebbe lontanaL’annuncio di Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake potrebbe essere molto più vicino del previsto. Audizione in ‘segreta’ per Lo Voi: su Delmastro-Caroccia l’Antimafia riscopre la tutela delle indaginiMiracolo a Palazzo San Macuto: la presidente Colosimo riscopre le garanzie costituzionali e l’audizione di Lo Voi, sui rapporti tra Delmastro e i... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L'Ucraina chiede a Israele di sequestrare una nave carica di grano e altre notizie interessanti; Così lontana così presente. Riflessioni sull’Europa dalla Washington di Trump; No, il gas russo non è più economico di quello statunitense; Spesa militare mondiale, nuovo record storico a 2.887 miliardi di dollari. L’Ucraina lontana dalla tutela delle coppie LGBTQ+: «Putin sarebbe fiero di voi»L’Ucraina, seppur variando per le motivazioni, è da tempo al centro delle notizie. Il ... msn.com Ucraina, sbloccati i 90 miliardi di aiuti a Kiev: ma gli Usa invitano la Russia al G20L'Europa non ha dimenticato l'Ucraina. Da Bruxelles è arrivato il semaforo verde per il prestito da 90 miliardi a Kiev e per il ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. ilmessaggero.it Oggi sono 40 anni da Chernobyl E per me non è mai stata solo una storia lontana. Perché a Macerata, la città dove sono nato e cresciuto, arrivavano i cosiddetti “bambini di Chernobyl”. E da lì è iniziato tutto. Quando questo canale su YouTube aveva appe - facebook.com facebook