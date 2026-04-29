Audizione in ‘segreta’ per Lo Voi | su Delmastro-Caroccia l’Antimafia riscopre la tutela delle indagini

In un’audizione avvenuta in modo riservato presso il Parlamento, l’Autorità Antimafia ha concentrato l’attenzione su questioni relative a due funzionari coinvolti in un’indagine. Durante l’incontro, sono state discusse le modalità di tutela delle indagini e il rispetto delle garanzie costituzionali. La presidente dell’ente ha richiamato l’attenzione su alcuni principi fondamentali e ha ribadito l’importanza di rispettare le procedure legali in casi delicati.

Miracolo a Palazzo San Macuto: la presidente Colosimo riscopre le garanzie costituzionali e l’audizione di Lo Voi, sui rapporti tra Delmastro e i Caroccia, va in segreta! C’era grande attesa per l’audizione in Commissione parlamentare antimafia del Procuratore di Roma Francesco Lo Voi, accompagnato dalla aggiunta Palaia e dal sostituto Cascini, perché l’audizione avrebbe da un lato segnato il probabile inizio del nuovo filone di indagine auspicato direttamente dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulle “eventuali infiltrazioni” della mafia nella politica e dall’altro avrebbe acceso il primo “faro” sulla madre di tutte le storiacce...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Audizione in ‘segreta’ per Lo Voi: su Delmastro-Caroccia l’Antimafia riscopre la tutela delle indagini Notizie correlate Caso Delmastro, Lo Voi in antimafia: “L’ex sottosegretario socio di Caroccia? Pensai ad errore”“Un giorno la Guardia di Finanza è venuta nei nostri uffici portandoci la notizia cheMauro Carocciaappariva essere stato socio in una società per la... Bufera su Delmastro, le opposizioni: "Fatti inquietanti, la commissione antimafia indaghi sui rapporti con Caroccia-Senese"Roma, 18 marzo 2026 – Una vicenda dai contorni ancora poco chiari coinvolge il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Aggiornamenti e contenuti dedicati Delmastro in tribunale a Roma per l’appello sul caso Cospito. «Bisteccheria d’Italia? Non rispondo»Il politico di Fdi era stato condannato in primo grado a otto mesi per rivelazione di segreto nell’ambito del caso riguardante l’anarchico detenuto al 41 bis. La procura generale ne chiede l’assoluzio ... editorialedomani.it Delmastro verso le dimissioni dopo la bufera per la Bisteccheria legata al clan SeneseL'onda della sconfitta al referendum scuote il ministero della Giustizia. Andrea Delmastro ora valuta l'addio. Il sottosegretario a via Arenula coinvolto ... ilgazzettino.it