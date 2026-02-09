L’annuncio di Assassin’s Creed 4 | Black Flag Remake sarebbe vicino e l’uscita non sarebbe lontana

L’attesa per il remake di Assassin’s Creed 4: Black Flag si fa più concreta. Secondo alcune fonti, Ubisoft potrebbe annunciare il nuovo progetto già nelle prossime settimane. L’uscita, invece, non dovrebbe tardare molto, lasciando i fan in trepida attesa.

L’annuncio di Assassin’s Creed 4: Black Flag Remake potrebbe essere molto più vicino del previsto. Secondo fonti considerate affidabili, Ubisoft sarebbe pronta a svelare ufficialmente il progetto a breve, con un’uscita che seguirebbe a distanza ravvicata. Si tratterebbe del ritorno in forma moderna di uno dei capitoli più amati della saga, a lungo al centro di indiscrezioni e segnalazioni indirette. Pur non essendo atteso nei prossimi eventi PlayStation, il remake sembrerebbe ormai in fase avanzata. A riferirlo è l’insider shinobi602 (grazie a Wccftech ), secondo cui sia l’annuncio sia il lancio del gioco sarebbero “non troppo lontani”. 🔗 Leggi su Game-experience.it

