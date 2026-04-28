Berlusconi crede nel futuro della TV | il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleanno

Nel giorno del suo compleanno, il quotidiano economico tedesco Börsen-Zeitung ha pubblicato un ampio ritratto di Pier Silvio Berlusconi. L’articolo si concentra sulla visione del manager e sulle attività industriali di MFE-MediaForEurope, evidenziando il suo coinvolgimento nel settore televisivo. La pubblicazione si focalizza sulle prospettive future della televisione secondo il dirigente e sui progetti in corso della società.

Proprio nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung, che gli dedica un ampio ritratto mettendo al centro la sua visione e le operazioni industriali di MFE-MediaForEurope. “Berlusconi crede nel futuro della televisione”, scrive il giornale, indicando la linea che guida tutte le mosse del gruppo: rafforzare il ruolo della TV anche nell’era delle piattaforme globali. Una convinzione che, secondo il quotidiano, trova conferma anche nel consolidamento del mercato europeo. Il profilo tracciato è quello di un manager “che si muove con pazienza e determinazione”, capace di portare avanti un progetto industriale nel tempo, senza trionfalismi ma con coerenza strategica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleanno Notizie correlate Thuram, il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno: cosa è successo oggi alla Continassa – VIDEOdi Redazione JuventusNews24Thuram, il gesto della Juventus nel giorno del suo compleanno: cosa è successo oggi alla Continassa. Lidia Macchi, una vita strappata al futuro: la lettera della sorella nel giorno del 60° compleannoVarese, 28 febbraio 2026 – Una sorella scrive alla sorella che non c’è più per il compleanno. Approfondimenti e contenuti Si parla di: Hoepli, lo sciopero e l’attesa: l’idea workers buyout per il sito. Berlusconi crede nel futuro della TV: il ritratto della Börsen-Zeitung nel giorno del suo compleannoProprio nel giorno del suo compleanno, Pier Silvio Berlusconi finisce sotto i riflettori del più prestigioso quotidiano economico tedesco, la Börsen-Zeitung, che gli dedica un ampio ritratto mettendo ... ilgiornale.it Pier Silvio Berlusconi: Investiamo nel futuro di ProSieben. Accordo strategico tra Mfe e il governo della BavieraUn importante passo nel percorso di internazionalizzazione del gruppo Mfe-MediaForEurope arriva con la firma di un Memorandum of Understanding tra l’azienda guidata da Pier Silvio Berlusconi e il ... ilgiornale.it