Fermo la politica e la boxe in lutto | si è spento a 73 anni l' ex assessore Luciano Romanella nel giorno del suo compleanno

A Fermo, questa mattina, si è spento Luciano Romanella, ex assessore e figura nota nella politica locale. Aveva 73 anni e proprio nel giorno del suo compleanno. La notizia ha suscitato commozione tra amici, familiari e conoscenti, che ricordano Romanella come un protagonista attivo nella vita pubblica e sportiva della città. La scomparsa ha lasciato un vuoto tra chi lo aveva incontrato nel corso degli anni.

FERMO - Lutto a Fermo, dove questa mattina si è spento nel giorno del suo 73° compleanno Luciano Romanella. Politico molto attivo sul territorio, in particolare nella zona di Lido Tre Archi, Romanella combatteva da anni con una grave malattia. Consigliere comunale per la Lega, Luciano Romanella aveva in passato ricoperto anche il ruolo di assessore in Comune. La città è stata molto colpita dalla notizia: Romanella era molto conosciuto e stimato per il suo modo di celinare la politica sempre a contatto della gente. Era storicamente legato al mondo del pugilato, aveva anche infatti ricoperto cariche dereali all'interno della Fpi....🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Fermo, la politica e la boxe in lutto: si è spento a 73 anni l'ex assessore Luciano Romanella nel giorno del suo compleanno Notizie correlate Leggi anche: Politica in lutto, lo storico volto si è spento a 60 anni Leggi anche: Lutto nel mondo della politica, si è spento l'ex sindaco e punto di riferimento socialista Tutti gli aggiornamenti Addio a Luciano Romanella, dalla politica alla passione per la boxeAveva 73 anni. Da tempo malato, era conosciuto per il carattere diretto, l’impegno pubblico e il legame con lo sport ... lanuovariviera.it Politica fermana in lutto, è morto Luciano Romanella: veva 73 anniUn risveglio amaro per la città di Fermo, colpita dalla notizia della scomparsa di Luciano Romanella, venuto a mancare nelle prime ore del mattino nella sua abitazione di Lido di Fermo. Aveva 73 anni ... veratv.it