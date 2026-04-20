Un appello a Pier Silvio Berlusconi al direttore della Rai Giorgio Meloni e al signor Warner Potete fare iniziare la prima serata ad un’ora decente? Pensate che non abbiamo una minc*** da fare? | così Luciana Littizzetto

Luciana Littizzetto ha chiesto ai dirigenti televisivi di anticipare l'inizio della prima serata, criticando il fatto che spesso questa parte dello spettacolo comincia troppo tardi. La conduttrice ha commentato che non manca di cose da fare e ha rivolto l’appello ai responsabili della programmazione, tra cui il direttore della Rai e un rappresentante del settore privato. La questione riguarda il fatto che la prima serata si apre sempre più tardi rispetto al passato, aggravato quest’anno dalla forte competizione tra due programmi di quiz nella fascia dell’access prime time.

La prima serata comincia sempre più tardi. Una situazione, già nota negli anni scorsi, peggiorata in questa stagione televisiva, complice la sfida accesissima nell’access prime time tra “ Affari Tuoi ” e “ La Ruota della Fortuna “. Un testa a testa che ogni sera incolla allo schermo circa undici milioni di telespettatori ma che ha favorito uno slittamento del prime time delle reti ammiraglie, con l’adeguamento degli altri canali tv costretti a far partire i loro titoli più tardi o a ricorrere a trucchetti auditel con lunghe anteprime. Una situazione che sta suscitando parecchie polemiche tra i produttori, volti televisivi e spettatori che polemizzano sui social.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Un appello a Pier Silvio Berlusconi, al direttore della Rai Giorgio Meloni e al signor Warner. Potete fare iniziare la prima serata ad un’ora decente? Pensate che non abbiamo una minc*** da fare?”: così Luciana Littizzetto Notizie correlate Mediaset dà una sonora sberla alla Rai: un’altra sconfitta esagerata, Pier Silvio Berlusconi festeggiaIl risiko dei diritti sportivi regala un nuovo colpo di scena nel duello infinito tra tv pubblica e privata. “Stop, abbiamo deciso così”. Chiude il programma, l’annuncio ufficiale di Pier Silvio BerlusconiProgrammi Tv, le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi arrivano in una fase di valutazioni interne per il gruppo Mediaset, che sta analizzando... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Del Debbio: Che errore il vertice tra i Berlusconi e Tajani a Mediaset. Indebolito il segretario di Forza Italia, contraddetto il pluralismo dell'azienda; Forza Italia, tocca a Costa dopo l'addio amaro di Barelli. L’inizio nel nome del Cav; Perché la prima serata comincia sempre più tardi; Marco Travaglio: Tajani è stato convocato a Mediaset per ricevere ordini. Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e Le Iene, servizi ossessivi su di me per 10 anni: la replicaMario Adinolfi ha fatto sapere di aver sporto denuncia contro Pier Silvio Berlusconi e il programma Le Iene: la risposta della trasmissione ... virgilio.it Pier Silvio Berlusconi: Al referendum sulla giustizia voterò convintissimamente SìCologno Monzese (Milano), 18 marzo 2026 – In occasione del referendum io voterò e voterò convintissimamente sì, non per motivi politici ma di civiltà e modernità. Condivido questo passaggio, ... ilgiorno.it Del Debbio scrive su La Verità un articolo contro Pier Silvio e Marina Berlusconi per l'incontro con Tajani a Cologno Monzese. Giordano apre l'evento della Lega a Milano, manifestazione molto discussa da cui ha preso le distanze Forza Italia. Nel mondo Rete x.com Franco Rolandi. . TAJANI, IL DON ABBONDIO DEI PARIOLI. IL DESTINO DI UN MINISTRO INUTILE. FORZA ITALIA, TAJANI A RAPPORTO PER 4 ORE DAI BERLUSCONI IN RIUNIONE NEGLI UFFICI DI MEDIASET. CROZZA TAJANI: "MARINA E PIER SILVIO - facebook.com facebook