Il siparietto durante la puntata dell'8 marzo, quando il conduttore, davanti al gesto della collega, non ha resistito e ha fatto la battuta a tema sanremese Dopo Raf, è Luciana Littizzetto a “ravanarsi” in tv. Nel corso della puntata di “Che tempo che fa” andata in onda domenica 8 marzo sul Nove, la comica torinese si è resa protagonista di un siparietto che ha molto divertito il pubblico a casa e gli utenti dei social. ‘Lucianina’ ha sentito la necessità di sistemare la camicia che indossava, offrendo a Fabio Fazio un assist tutto da ridere. “Ma vedi che mi fa la pancia?”, ha detto ‘Lucianina’ al conduttore prima di infilare le mani nella lunga gonna nel tentativo di fissare meglio la camicia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Luciana Littizzetto ‘ravana’ dentro la gonna: “Faccio come i maschi”, Fabio Fazio: “Non sei Raf”. La gag a Che tempo che fa

