Vengo Anch' io il secondo appuntamento di Punto Lume sull' educazione sessuo-affettiva

Un nuovo momento di confronto dedicato ai temi della sessualità e dell’affettività arriva a Pisa con “Vengo Anch’io”, secondo appuntamento del format “Punto LuMe” promosso dall’associazione LuMe e dedicato all’educazione sessuo-affettiva. Dopo il successo del primo incontro, tenutosi a dicembre, l’iniziativa torna con un dialogo informale ma orientato all’approfondimento e alla condivisione. L’appuntamento è per martedì 24 febbraio, dalle 18.30 alle 20.30, al Leningrad Café in via Silvestri 5, a Pisa. L’ingresso è gratuito; per partecipare è necessaria la tessera del Leningrad Café (sottoscrivibile anche all’ingresso per chi non l’avesse ancora rinnovata per la stagione in corso). L’incontro vedrà la partecipazione di professioniste provenienti da ambiti diversi ma complementari: Carlotta Errico, ostetrica e consulente sessuale; Caterina Di Pasquale, professoressa di Antropologia culturale all’Università di Pisa; Costanza Gori, consulente sessuale e laureata in Psicologia clinica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Leggi anche: Educazione sessuo-affettiva a scuola, secondo il ddl Valditara ci vuole il consenso dei genitori

Leggi anche: Ddl Valditarra sull’educazione sessuo-affettiva a scuola approvato dalla Camera con 151 voti, 113 contrari e 1 astenuto

Temi più discussi: Rossini… un bel pasticcio. Vengo anch’io, il 26 febbraio a Pesaro; Tricase Porto, mare accessibile: nasce il Lido Vengo anch’io; Rossini...Un bel pasticcio: le settimane rossiniane 2026; L’anno decolla con il concerto.

Vengo anch’io, Italia 1/ Trama e cast del primo film di Nuzzo e Di Biase, in onda oggi 17 agosto 2025Vengo anch'io è la commedia d'esordio alla regia dei due cabarettisti Nuzzo e Di Biase. Nel cast, tanti amici della coppia, da Aldo Baglio a Paolantoni Vengo anch’io, film su Italia 1 diretto da Nuzzo ... ilsussidiario.net

Enzo Jannacci - Vengo anch'io, su Rai3 il ritratto firmato da Giorgio VerdelliUn artista che ha rivoluzionato il modo di raccontare la realtà, mescolando ironia e malinconia, profondità e leggerezza, poesia e surrealtà. Enzo Jannacci è stato tutto questo e molto di più: un ... ansa.it

"Rossini... un bel pasticcio. Vengo anch’io", il 26 febbraio a Pesaro https://www.marchenews24.it/pesaro-inaugurazione-anno-accademico-conservatorio-g-rossini-133609.html - facebook.com facebook