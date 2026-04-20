Prevenzione welfare e longevità Così Nestlé porta la salute in azienda

Un'azienda ha avviato un programma dedicato alla promozione del benessere tra i propri dipendenti, puntando su iniziative di prevenzione e servizi di assistenza. L'obiettivo è creare un ambiente lavorativo che favorisca la longevità e il supporto continuo alla salute, integrando queste attività nelle routine quotidiane dei lavoratori. La strategia si basa su un approccio che coinvolge l'intera organizzazione, con l'intento di rendere più accessibili le pratiche di cura e prevenzione.

Promuovere la salute in azienda significa costruire un ecosistema di cura accessibile, continuativo e integrato nella vita lavorativa. È questa la logica che guida Nestlé, che negli anni ha sviluppato un modello di welfare evoluto capace di mettere la prevenzione, il benessere e la qualità della vita dei propri dipendenti al centro della propria cultura organizzativa. Un impegno che la III edizione degli Healthcare Awards organizzati da Healthcare Policy e Formiche, ha voluto riconoscere con il premio “Benessere e Longevità” Un modello integrato di salute. Alla base dell’esperienza di Nestlé c’è una visione strutturata, che si traduce in programmi concreti e accessibili.🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Prevenzione, welfare e longevità. Così Nestlé porta la salute in azienda Notizie correlate Leggi anche: Salute donna: l’ASL Biella porta la prevenzione a Pollone A Napoli il 21 marzo il “Longevity Day”: medicina della longevità, prevenzione e scienze del movimento al centro di una giornata dedicata alla saluteLa medicina della longevità, uno dei temi più centrali della medicina contemporanea, sarà protagonista a Napoli con il Longevity Day, un evento...