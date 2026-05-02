Londra ha avviato la creazione di una flotta destinata a proteggere la regione nord europea, coinvolgendo paesi di quella zona. L’iniziativa non si tratta di un’esercitazione multinazionale né di un semplice accordo tra alleati, ma di un’operazione militare concreta. La decisione arriva in un momento di crescente tensione con la Russia e mira a rafforzare le capacità difensive della regione.

Non una semplice esercitazione multinazionale, né l’ennesimo annuncio di cooperazione militare tra alleati. Dietro il piano britannico per una nuova coalizione navale a dieci Paesi nel Nord Europa c’è qualcosa di più profondo: la presa d’atto che la Russia non rappresenta più soltanto una minaccia terrestre ai confini orientali della Nato, ma una pressione costante e crescente lungo le frontiere marittime del continente. È questa la chiave della mossa presentata dal governo di Sir Keir Starmer e illustrata dal First Sea Lord (capo di stato maggiore della Royal Navy) Gwyn Jenkins nel suo discorso di mercoledì al think tank Royal United Services Institute: trasformare la Royal Navy nel perno di una rete di deterrenza navale ad alta prontezza composta da Regno Unito, Paesi nordici, baltici e Paesi Bassi.🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Londra arruola il Nord Europa, nasce la flotta per difendere la regione da Putin

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