Gli Stati Uniti hanno avviato una missione navale nello stretto di Hormuz, coinvolgendo diverse navi militari, ma il progetto riceve critiche da altri paesi. La proposta americana di un’operazione internazionale in quella zona sta attirando reazioni contrastanti a livello globale. La missione è al centro di discussioni politiche e diplomatiche, mentre la Casa Bianca affronta resistenze e opposizioni da più fronti.

La proposta americana di creare una missione navale internazionale nello stretto di Hormuz si sta trasformando in un problema politico per la Casa Bianca. Donald Trump ha chiesto agli alleati di contribuire con navi militari per garantire la sicurezza del traffico petrolifero in uno dei passaggi marittimi più delicati del pianeta. Ma, nelle ore successive all’appello, la risposta di molte capitali è stata fredda, quando non apertamente negativa. Il nodo è evidente: entrare in una coalizione militare nel Golfo Persico mentre la tensione con l’Iran resta altissima significa accettare il rischio di essere trascinati in un conflitto più ampio.... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Hormuz, la flotta che non nasce: missione Usa nel Golfo, il mondo dice no a Trump

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