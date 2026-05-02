L’onda lunga della guerra in Iran | fa appassire le rose del Kenya

Nelle zone agricole vicino al Monte Kenya, milioni di fiori destinati al commercio internazionale non vengono più spediti come in passato. La causa principale è legata alle conseguenze di un conflitto in Iran, che ha influenzato i mercati globali. La riduzione delle esportazioni di rose si riflette sulla produzione locale e sui lavoratori coinvolti nel settore. La situazione si sta facendo sentire anche in altre aree di coltivazione e nelle economie di quei territori.

Roma, 3 maggio 2026 – Nelle campagne sulle pendici del Monte Kenya, milioni di steli di rose non raggiungono più i mercati internazionali. Fiori destinati un tempo a città come Dubai, Riyad o Doha oggi marciscono nei magazzini o vengono distrutti. In alcuni casi, vengono addirittura utilizzati come mangime per il bestiame. Le conseguenze della guerra contro l’Iran si propagano silenziosamente lungo le rotte commerciali globali, fino a colpire settori apparentemente lontani dal conflitto. https:www.quotidiano.netvideocronacairan-trump-non-sta-offrendo-il-tipo-di-accordo-che-ci-serve-nod929rh Tra le vittime più inaspettate c’è l ’industria floricola del Kenya, uno dei pilastri economici del Paese, oggi piegata da perdite milionarie, domanda in calo e trasporti paralizzati.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - L’onda lunga della guerra in Iran: fa appassire le rose del Kenya Notizie correlate L’Onda Lunga: l’esordio etico di Mariano RoseL’autore racconta la storia di Blues, una balena che fa una lucida e spietata analisi della crisi ambientale, mediatica e politica del nostro... Venti di Guerra | Iran: l'onda del terroreSecondo Claudio Bertolotti, direttore di React, la guerra all’Iran provocherà attentati anche in Europa. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Trump e la 'strategia del boa': il blocco navale per strangolare l'economia dell'Iran; Sondaggio Demopolis: responsabilità e conseguenze della guerra in Iran e Medio Oriente nella percezione degli italiani - Demopolis; Pistacchi, con la crisi di Hormuz prezzi in rialzo e rischio forniture dall’autunno; Pil, l’Eurozona dimezza il passo. L’Italia fa meglio, ma inflazione a 2,8%. L’onda lunga della guerra in Iran: fa appassire le rose del KenyaLo Stato africano è tra i maggiori produttori ed esportatori di fiori e di tè. Senza i mercati del Golfo viene tutto gettato ... msn.com L'inflazione va in fiamme (+2,8%) la miccia accesa dal caro-energiaFrena la crescita del Pil, quella acquisita è allo 0,5%. Più valore aggiunto per i servizi e cade l’agricoltura ... msn.com Sky tg24. . L’Iran deve liberare con urgenza la vincitrice del Premio Nobel per la Pace Narges Mohammadi e consentirle di ricevere la necessaria assistenza medica, ha dichiarato il presidente del Comitato norvegese del Nobel. Le condizioni di salute di Moh - facebook.com facebook MEDIO ORIENTE | Torna lo spettro della guerra in Iran, Trump punta anche a Cuba. Bocciata la nuova offerta, lettera al Congresso. Teheran taglia il la greggio per evitare morsa Usa #ANSA x.com