Venti di Guerra | Iran | l' onda del terrore

Secondo Claudio Bertolotti, direttore di React, la guerra contro l’Iran potrebbe portare a un aumento degli attentati anche in Europa. La discussione si concentra sulle possibili ripercussioni di un conflitto militare sulla sicurezza nel continente, con esperti che avvertono di possibili azioni terroristiche legate alle tensioni in Medio Oriente. La questione resta al centro del dibattito internazionale senza ulteriori approfondimenti sulle cause.

Secondo Claudio Bertolotti, direttore di React, la guerra all’Iran provocherà attentati anche in Europa. Gli ayatollah sfrutteranno anche la microcriminalità minorile propensa a delinquere. Al di là del prezzo. E se iniziasse a scarseggiare il petrolio, da cui dipende il 70% circa dell’economia mondiale? I Paesi del G7 stanno valutando il rilascio coordinato di una parte delle riserve strategiche di greggio per contenere l’impennata dei prezzi sui mercati internazionali dopo l’escalation militare tra Stati Uniti, Israele e Iran. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l’operazione potrebbe arrivare fino a 400 milioni di barili e verrebbe coordinata dall’Agenzia internazionale per l’energia. 🔗 Leggi su Laverita.info

