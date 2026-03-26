L’autore racconta la storia di Blues, una balena che fa una lucida e spietata analisi della crisi ambientale, mediatica e politica del nostro presente La storia si apre nel 2019 con un gesto estremo: una balena tenta il suicidio spiaggiandosi, ma viene salvata dai volontari di Greenpeace. Da quel momento, il cetaceo ribattezzato Blues diventa un caso globale perché ha capacità linguistiche e cognitive assimilabili a quelle umane e le usa per raccontare in modo critico l’umanità e la sua crisi contemporanea. Una condizione che la colloca in una posizione liminale: la sua non è una semplice trasposizione antropomorfica perché Blues è capace di mettere in crisi le categorie attraverso cui l’umano interpreta sé stesso e il proprio rapporto con l’ambiente. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

© Lecceprima.it - L’Onda Lunga: l’esordio etico di Mariano Rose

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