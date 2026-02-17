Ferrara e Ravenna attraggono talenti | bando Camera di Commercio con fondi per assunzioni a tempo indeterminato

La Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna ha lanciato un nuovo bando per incentivare le assunzioni a tempo indeterminato, cercando di trattenere i giovani che spesso scelgono di trasferirsi altrove in cerca di opportunità migliori. La decisione nasce dalla continua fuga di talenti dalle due città, che rischia di rallentare lo sviluppo economico locale. Con fondi specifici, il progetto mira a creare più posti di lavoro stabili e a convincere i giovani a restare e investire nel territorio.

La Camera di Commercio punta sui giovani: un bando per fermare l’emorragia di talenti da Ferrara e Ravenna. La Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna ha varato un bando per attrarre giovani professionisti nel territorio, offrendo contributi a fondo perduto a chi accetterà un contratto di lavoro a tempo indeterminato. L’iniziativa, che sarà operativa dal 24 febbraio, mira a contrastare la crescente carenza di lavoratori qualificati e a invertire la tendenza all’esodo dei giovani dalle province, sostenendo al contempo lo sviluppo economico locale. Un’indagine rivela il dinamismo delle imprese giovanili, ma emergono criticità.🔗 Leggi su Ameve.eu Concorso INPS, assunzioni a tempo indeterminato con diploma: i requisiti di partecipazione L’INPS ha pubblicato un nuovo concorso per 26 assistenti tecnici, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato e a tempo pieno. Banca d’Italia, nuovi concorsi pubblici: 160 assunzioni a tempo indeterminato La Banca d’Italia ha annunciato nuovi concorsi pubblici per l’assunzione di 160 dipendenti a tempo indeterminato. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Un bando per attrarre giovani a Ferrara e Ravenna: contributi a fondo perduto per chi si trasferisceLa Giunta della Camera di commercio approva le linee guida: voucher triennali per under 35 con contratto stabile ... ravenna24ore.it Camera di Commercio: con 6243 imprese il sistema manifatturiero di Ravenna e Ferrara genera oltre 5 miliardi di euro e 56mila posti di lavoroC’è un settore che continua a rappresentare una delle colonne portanti dell’economia tra Ferrara e Ravenna. È il manifatturiero, un comparto che con 6.243 ... ravennanotizie.it L’iniziativa della Camera di Commercio di Ravenna e Ferrara prevede contributi a fondo perduto per tre anni a favore dei giovani tra i 18 e i 35 anni che sceglieranno di trasferirsi stabilmente nei due territori con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. - facebook.com facebook Un bando per attrarre giovani a Ferrara e Ravenna: contributi a fondo perduto per chi si trasferisce x.com