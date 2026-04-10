Dopo un weekend caratterizzato da condizioni di sole e temperature miti, la primavera subirà un calo deciso a partire da lunedì in Emilia-Romagna. Le previsioni indicano un brusco abbassamento dei valori termici, con possibili effetti sui residenti e sulle attività all'aperto. Le temperature che fino a domenica si sono mantenute sopra le medie stagionali scenderanno di diversi gradi, portando a un cambiamento repentino delle condizioni meteorologiche nella regione.

Bologna, 10 aprile 2026 – Dopo l’anticipo d’estate che ha visto da Pasqua salire le temperature r egalando giornate di festa al sole per tutti gli emiliano romagnoli con temperature che, sono andate via via crescendo fino a toccare martedì 7 aprile, nella giornata più calda di questa fase anticiclonica i 27° con punte di 28°C ad esempio ad Albereto e Conselice (Ravenna), ma anche nella provincia di Bologna a Bubano (28.2°) e Santa Maria Codifiume, nel Ferrarese (27.8°), da lunedì la situazione è destinata a cambiare con il ritorno di instabilità diffusa come previsto anche da Arpae e pioggia. Weekend per lo più stabile poi l’arrivo della goccia d’aria fredda . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Weekend di sole, poi la primavera va in pausa: da lunedì brusco calo termico in Emilia-Romagna

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