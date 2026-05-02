In Lombardia si registra un deciso calo delle temperature e l’arrivo di piogge intense, segnando la fine del periodo caldo. La seconda perturbazione prevista per il fine settimana porterà piogge abbondanti sulla regione. Le temperature diminuiranno sensibilmente rispetto ai giorni precedenti, con condizioni meteo che manterranno un clima più fresco e umido. La situazione meteorologica si mantiene sotto stretta osservazione in vista dei prossimi giorni.

? Cosa scoprirai Quando arriverà la seconda perturbazione che colpirà il weekend?. Come cambieranno le temperature dopo il brusco calo previsto?. Dove colpiranno con più intensità i temporali violenti del 9 maggio?. Perché il vento di Scirocco potrebbe peggiorare il maltempo?.? In Breve Temperature scenderanno sotto i 19 gradi con flussi umidi dall'Oceano Atlantico.. Breve tregua soleggiata prevista per giovedì 7 maggio prima di nuova pioggia.. Venerdì 8 maggio seconda perturbazione colpirà Centro e Nord della regione.. Rischio temporali violenti per sabato 9 e domenica 10 maggio con vento Scirocco.. Il meteo in Lombardia cambierà drasticamente a partire da lunedì 4 maggio con l’arrivo di piogge intense e un brusco calo termico dopo il caldo del ponte di maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lombardia, addio al caldo: piogge intense e temperature in calo

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