Meteo svolta dopo il caldo anomalo | arrivano piogge venti e un calo delle temperature

Dopo giorni di caldo anomalo e temperature elevate, le previsioni segnalano un cambiamento nel clima. Sono attese piogge, venti più forti e una diminuzione delle temperature su diverse regioni del paese. La situazione meteorologica sta gradualmente mutando, portando con sé condizioni più instabili rispetto alle settimane precedenti. La popolazione è invitata a monitorare gli aggiornamenti delle autorità competenti per eventuali allerte o variazioni nel tempo.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo una fase insolitamente mite e dal sapore quasi estivo, l’Italia si prepara a un cambiamento delle condizioni meteo. Nelle prossime ore sono attesi temporali al Nord e un progressivo calo delle temperature, mentre al Centro-Sud il caldo resisterà ancora per poco. Il tempo però è destinato a riallinearsi con la stagione, con una svolta più netta verso la fine della settimana. Fine del caldo fuori stagione e primi temporali al Nord. L’anticiclone che ha garantito giornate stabili e temperature superiori alla media mostra i primi segnali di cedimento, soprattutto sulle regioni settentrionali. Secondo gli esperti, nelle prossime ore sono previsti temporali localizzati al Nord, in particolare sulle zone montuose, accompagnati da un primo abbassamento delle temperature.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Meteo, svolta dopo il caldo anomalo: arrivano piogge, venti e un calo delle temperature Meteo: prevale il flusso atlantico. Piogge al centro sud e neve sulle Alpi. Notizie correlate Meteo della settimana: addio al caldo, arrivano piogge e un brusco calo delle temperatureABBONATI A DAYITALIANEWS Dopo giorni di clima quasi estivo, la situazione meteo è pronta a cambiare radicalmente. Piacenza: stop al caldo anomalo, arrivano piogge e brusco calo termicoA Piacenza e provincia, il clima mite di questi giorni cede il passo a una graduale diminuzione delle temperature che inizierà giovedì 9 aprile,... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Meteo, per il 25 e 26 aprile attesa una bolla anticiclonica: cosa sapere; Meteo, svolta clamorosa dopo Pasqua: aria fredda ribalta la primavera; Marche tra caldo anomalo e svolta meteo: da metà settimana cambia tutto; Ponte del Primo Maggio, svolta estiva: precoce ondata di caldo con temperature fino a 30°C. Stop al caldo e crollo termico, ma dopo il 1° Maggio cambia di nuovo tuttoL'anticiclone domina incontrastato, regalando un meteo straordinario per quest’ultimo scorcio di aprile con cieli tersi e un sole che picchia forte. Le ... meteogiornale.it Meteo, svolta in arrivo: dopo il 1° maggio tornano piogge e instabilitàMeteo Roma - 22/04/2026 16:43 - L’anticiclone resta protagonista fino ai primi giorni di maggio, ma i modelli indicano un possibile cambio di circolazione con il ritorno ... abruzzo24ore.tv Le previsioni meteo: breve maltempo e calo temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA x.com Le previsioni meteo: breve maltempo e calo delle temperature, ma il Primo Maggio sarà con il sole. Giovedì 30 si tornerà a medie climatologiche tipiche di fine aprile-inizio maggio #ANSA - facebook.com facebook