Due adolescenti di 17 anni sono rimasti coinvolti in un incidente mentre percorrevano una strada vicino a un castello, scontrandosi con le loro moto. Uno dei due è stato trasportato in ospedale in codice rosso a causa delle ferite riportate nell’impatto, con un elicottero di emergenza intervenuto sul posto. Le condizioni cliniche del giovane ferito sono attualmente in fase di valutazione da parte del personale medico.

? Cosa scoprirai Come si sono scontrati i due ragazzi sulla strada del castello?. Quali sono le condizioni cliniche attuali del diciassettenne ferito?. Perché l'intervento dell'elisoccorso è stato indispensabile in quel punto?. Cosa hanno accertato i Carabinieri sulla dinamica dell'impatto?.? In Breve Scontro avvenuto venerdì 1° maggio intorno alle ore 10:40 a Dos de la Cros.. Ferito al piede trasportato in codice rosso all'ospedale di Rovereto tramite elisoccorso.. Intervento sul posto coordinato da due ambulanze, Vigili del Fuoco e Carabinieri.. Indagini tecniche in corso sulla viabilità locale verso la zona del castello.. Un ragazzo di 17 anni è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Rovereto venerdì 1° maggio dopo uno scontro tra motociclisti avvenuto nella zona di Dos de la Cros, a Lodrone.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lodrone, scontro tra due 17enni in moto: ferito l’elisoccorso

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