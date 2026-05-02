L’obiettivo di calciomercato Kristensen in gol contro il Torino | il Milan osserva con interesse

Durante la partita contro il Torino, il centrocampista ha segnato un gol che ha attirato l’attenzione del Milan, che sta monitorando con interesse le sue prestazioni. Kristensen, in fase di crescita, ha mostrato continuità nel suo rendimento e si è distinto nel match, suscitando l’interesse dei dirigenti rossoneri. La società milanese sta valutando possibili sviluppi di mercato legati al calciatore.

Fascia da capitano al braccio e personalità da leader. Thomas Kristensen continua a mandare segnali importanti anche al Milan. Il centrale danese dell’Udinese è stato protagonista nell’ultima sfida di campionato contro il Torino, impreziosendo la prestazione con il gol del momentaneo 2-0, colpo di testa su sviluppo di calcio d’angolo. Il colpo da maestro del suo repertorio, grazie ai suoi 198 centimetri di altezza. Per il classe 2002 si tratta della terza rete in stagione, dopo quelle realizzate contro Hellas Verona e Atalanta. Numeri che certificano una crescita costante, sotto la guida di Kosta Runjaic, che gli ha affidato anche la fascia da capitano in un match delicato per i friulani.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - L’obiettivo di calciomercato Kristensen in gol contro il Torino: il Milan osserva con interesse Notizie correlate Udinese-Torino 2-0 con i gol di Ehizibue e Kristensen(Adnkronos) – L'Udinese batte 2-0 il Torino in un match valido per la 35esima giornata di Serie A, disputato al Bluenergy stadium di Udine. Udinese-Torino 2-0: i gol di Ehizibue e Kristensen valgono il decimo postoUdine, 2 maggio 2026 – L'Udinese costruisce e poi controlla: 2-0 al Torino alla Dacia Arena nell'anticipo del sabato della trentacinquesima giornata. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Milan, Kristensen idea concreta: la sua stagione; Cardinale ha dato l'ok: Milan, via libera per l'assalto a Gila; Milan, non solo Gila per la retroguardia: spunta un nuovo obiettivo dalla Serie A; Milan, Gila ma non solo: previsti due colpi in difesa, i nomi. Kristensen obiettivo del Milan: contro il Torino l'ennesima dimostrazione della sua crescitaPer Massimiliano Allegri non è ancora tempo di pensare al calciomercato. Anche nella conferenza stampa odierna il tecnico del Milan ha rimandato. tuttomercatoweb.com Milan, l'obiettivo Kristensen in goal contro il Torino: cosa filtra sull'affareFascia da capitano al braccio e sguardo fiero. Thomas Kristensen, galvanizzato dai gradi riservatogli da Kosta Runjai?, si è reso protagonista dell'ennesima prestazione convincente di una stagione più ... calciomercato.com L'Udinese supera 2-0 il Torino: Ehizibue e Kristensen regalano i tre punti a Runjaic - facebook.com facebook L' #Udinese supera 2-0 il #Torino: #Ehizibue e #Kristensen regalano i tre punti a #Runjaic x.com