Bimbo trapiantato a Napoli la catena di errori | Il cuore era ghiacciato lo abbiamo messo lo stesso

Un bambino di due anni e quattro mesi, trapiantato al Monaldi di Napoli, ha subito un intervento complicato a causa di una serie di errori. La causa principale è stata una serie di problemi procedurali e di comunicazione tra il team medico, che ha portato alla decisione di procedere anche con il cuore ghiacciato. L’indagine interna rivela che, nonostante le criticità, il cuore danneggiato è stato impiantato ugualmente. La vicenda ha sollevato critiche sul coordinamento tra i professionisti coinvolti. Ora si attende una relazione dettagliata sull’accaduto.

