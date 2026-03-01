Davide Donati | Lanciato lo sprint negli ultimi metri mi è saltata un po’ la catena

Davide Donati, giovane ciclista di 20 anni della squadra Rookies della Red Bull-BORA-hansgrohe, ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna. La gara si è conclusa a Olbia con una volata in cui Donati ha lanciato lo sprint negli ultimi metri, anche se ha avuto un momento di difficoltà con la catena. La vittoria ha evidenziato le sue capacità tecniche.

Davide Donati ha vinto la quinta e ultima tappa del Giro di Sardegna, imponendosi sul traguardo di Olbia al termine di una volata ben impostata e in cui è emersa la caratura tecnica del promettente 20enne in forza alla squadra Rookies della Red Bull-BORA-hansgrohe. Secondo successo dopo quello ottenuto nella seconda frazione (sempre allo sprint), a dimostrazione dell’ottimo stato di forma e del potenziale di questo ciclista. Davide Donati, che oggi ha battuto Davide Persico (MBH BankCSB Telecom Fort) e lo slovacco Tilen Finkst, ha espresso la propria soddisfazione al termine della gara: “A inizio giornata ero uno dei favoriti, ma non è mai facile ripetersi. 🔗 Leggi su Oasport.it

