Lo sconforto di Fils | Mi sono dovuto abituare alla velocità della palla di Sinner che è diversa da tutti gli altri

Un tennista ha commentato le proprie sensazioni dopo aver affrontato un avversario di alto livello. Ha detto di aver dovuto adattarsi alla velocità della palla dell’avversario, che considera diversa da quella degli altri giocatori. Pur sentendosi in buone condizioni durante gli incontri, ha aggiunto che il livello di sfida rimane elevato e che non basta mai sentirsi soddisfatti delle proprie prestazioni.

“Quando lo affronto mi sembra di giocare bene, ma non è mai abbastanza. Mi sono dovuto abituare alla velocità della sua palla, che è diversa da tutti gli altri”. Lo sconforto di Arthur Fils in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Jannik Sinner non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Il francese era il tennista più in fiducia del momento dopo Sinner, appunto, ma dopo la netta sconfitta in semifinale contro l’azzurro, sembra aver perso qualsiasi certezza. Merito di un tennis incredibile giocato da Sinner, che sta vivendo un momento da sogno da un punto di vista psicofisico e ora vuole il quinto Masters 1000 consecutivo, impresa mai riuscita prima.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Lo sconforto di Fils: “Mi sono dovuto abituare alla velocità della palla di Sinner, che è diversa da tutti gli altri” Notizie correlate Nesta rivela: «Fin da piccolo non mi sarei visto con una maglia diversa da quella della Lazio. Mi sono preso i fischi ma va bene così»Tonali, niente Manchester City: l’ex Milan vuole tornare in Serie A! Ecco chi può comprarlo Manu Koné Inter, nuovo sì ai nerazzurri! Pronto l’assalto... Jannik Sinner: “Bisogna accettare che gli altri possano giocare meglio, mi concentro su quello che posso controllare”Una partita più complicata di quanto ci si potesse aspettare, ma Jannik Sinner l’ha portata a casa.