Lo Scarabeo 9 torna ai Cantieri navali la piattaforma petrolifera della Saipem in riparazione

Da palermotoday.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un "gigante" di metallo con due gru campeggia di fronte una banchina del porto di Palermo: è lo "Scarabeo 9" una piattaforma di perforazione della Saipem (gruppo Eni) che entra in manutenzione nel cantiere navale. La piattaforma era già stata nel cantiere per manutenzioni nel 2023. Lo.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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