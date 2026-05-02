Padova si risveglia con una tristezza palpabile dopo la scomparsa di Alex Zanardi, deceduto venerdì sera all'età di 59 anni. L'ex pilota e atleta aveva vissuto in città per oltre vent'anni, circondato dall'affetto della famiglia, composta dalla moglie e dal figlio. Le circostanze che hanno preceduto la sua morte sono state oggetto di attenzione, ma i dettagli ufficiali non sono stati ancora diffusi. La comunità locale si stringe intorno al ricordo di una figura nota e rispettata.

Padova si sveglia con un vuoto difficile da raccontare. Alex Zanardi è morto venerdì sera nella città che lo aveva adottato da oltre vent’anni: aveva 59 anni ed era accanto alle persone che, in silenzio, lo hanno protetto e accompagnato fino alla fine, la moglie Daniela Manni e il figlio Niccolò. È una notizia che colpisce al cuore, perché dentro c’è tutto: la forza, la fragilità, e quel senso di dignità che la famiglia ha sempre difeso lontano dai riflettori, anche quando il nome di Zanardi era sulla bocca di tutti. Tre anni in una struttura per lungodegenza. Negli ultimi tre anni, Alex Zanardi era ricoverato in una struttura specializzata per la lungodegenza nella zona sud di Padova.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Lo ha fatto prima di morire”: Alex Zanardi, cos’è successo prima di andarsene

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