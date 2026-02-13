James Van Der Beek un suo amico fa una rivelazione straziante | cosa ha fatto prima di morire

James Van Der Beek è morto dopo aver affrontato un grave problema di salute, secondo quanto rivelato da un suo amico. La notizia ha scosso fan e colleghi, che ricordano l’attore come un uomo gentile e disponibile. Prima di perdere la vita, Van Der Beek avrebbe cercato di trovare pace, affrontando anche momenti difficili legati alla sua carriera e alla vita privata. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo dello spettacolo, dove era molto amato per il suo ruolo nella serie Dawson’s Creek.

Il mondo dello spettacolo è sotto shock per la scomparsa di James Van Der Beek, volto iconico della serie cult Dawson’s Creek. L’attore si è spento l’11 febbraio 2026 ad Austin, in Texas, a soli 48 anni, dopo una lunga battaglia contro un tumore al colon retto resa pubblica nell’autunno del 2024. In queste ore sono tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati da colleghi e amici, ma a colpire nel profondo sono state soprattutto le parole di chi gli è rimasto accanto fino alla fine. James Van Der Beek, parla un suo caro amico. Tra i tributi più toccanti c’è quello di Mehcad Brooks, che aveva condiviso con lui il set di Law & Order. 🔗 Leggi su Donnapop.it

La moglie di James Van Der Beek ha condiviso una foto che ritrae il marito insieme al suo migliore amico, Alfonso Ribeiro, poco prima della morte di Van Der Beek.

James Van Der Beek appare in un’immagine straziante pubblicata da Alfonso Ribeiro, famoso per il ruolo di Carlton Banks in ‘Willy, il principe di Bel-Air’, che lo ritrae in ospedale poco prima della morte.

