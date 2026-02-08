Zoe Trinchero ha chiamato l' amica del cuore ex del killer prima di morire | Non ho risposto forse sarebbe viva Alex Menna? Possessivo

Zoe Trinchero ha chiamato l’amica del cuore, ex della persona che ha ucciso, poco prima di morire. La ragazza dice di aver evitato la chiamata, pensando che così forse Zoe sarebbe ancora viva. Nel frattempo, Nicole si stringe al fidanzato davanti alla caserma, mentre il silenzio del pomeriggio viene rotto dalle urla del padre di Zoe e dalla rabbia degli amici.

Nicole stringe la mano del fidanzato davanti alla cancellata della caserma, dove il silenzio del pomeriggio è rotto solo dalle grida del padre di Zoe e dalla rabbia degli amici. Ha gli occhi arrossati di chi non dorme da venerdì, ma soprattutto ha un peso che le schiaccia il petto, un numero di telefono e un orario che continuano a tormentarla: 23:30. È l'ora dell'ultima chiamata di Zoe Trinchero. «Non ho risposto perché avevo messo il silenzioso. Non lo faccio mai», sussurra Nicole. In quel patto non scritto tra amiche, fatto di posizioni condivise sui cellulari per sentirsi sicure «con la gente di cui non ci fidiamo», quella chiamata persa oggi ha il suono di un grido d'aiuto rimasto inascoltato. 🔗 Leggi su Leggo.it

Nicole, l’amica di Zoe Trinchero, ricorda gli ultimi momenti con la ragazza prima che la trovassero morta a Nizza Monferrato.

La tragica notizia arriva dal sud della Francia, dove Zoe Trinchero è stata uccisa in circostanze che ancora scuotono la comunità.

