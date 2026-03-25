Dal 26 al 29 marzo, le navi Bettica e Cassiopea della marina militare saranno ormeggiate nel porto di Livorno. Le imbarcazioni partecipano alla 310esima sessione di scuola di comando navale e saranno aperte alle visite durante questo periodo. Sono previsti orari specifici per l'accesso a bordo, che saranno comunicati nelle prossime ore.

Grazie alla scuola di comando navale, gli ufficiali frequentatori – prossimi ad assumere il comando di unità navali – hanno l’opportunità di sviluppare competenze avanzate, manovrando unità di diverse dimensioni e caratteristiche e partecipando a stage e seminari specialistici. Forte di una tradizione centenaria di eccellenza, continua a rappresentare un pilastro fondamentale nella formazione dei futuri ufficiali comandanti della marina militare. LivornoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Commercio a Livorno, attività produttive in lieve aumento negli ultimi quattro anni: bene negozi di vicinato e ristoranti, crolla l'estetica 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - Marina militare, le navi Bettica e Cassiopea al porto di Livorno: gli orari delle visite a bordo

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