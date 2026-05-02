Il Liverpool sta valutando l'acquisto di Marcos Senesi, attualmente in forza al Bournemouth, con l'obiettivo di rafforzare la linea difensiva. Secondo le ultime indiscrezioni, il club inglese avrebbe manifestato un forte interesse per il difensore argentino, considerato un possibile rinforzo a parametro zero. La trattativa sembra aver preso piede, mentre si susseguono le voci su un possibile sorpasso rispetto ad altri club interessati al giocatore.

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© Calcionews24.com - Liverpool piomba su Senesi, possibile colpo a sorpresa dal Bournemouth. Novità importantissime nella corsa al difensore

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