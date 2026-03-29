Il Newcastle piomba su Buongiorno possibile colpo dal Napoli

Il Newcastle ha mostrato interesse per Alessandro Buongiorno, difensore attualmente in forza al Napoli. La società inglese starebbe valutando un possibile trasferimento per il giocatore in vista della prossima stagione. La trattativa non è ancora ufficiale, ma il nome di Buongiorno è stato inserito tra i potenziali acquisti del club inglese.

Alessandro Buongiorno potrebbe cambiare maglia in vista della prossima stagione con il difensore del Napoli che sarebbe finito nel mirino del Newcastle. Napoli, Buongiorno potrebbe dire addio (Ansa Foto) – calciomercato.it Da sempre molto attento al campionato italiano dal punto di vista del calciomercato, il Newcastle potrebbe affondare il colpo in casa Napoli per provare a rinforzare la propria rosa in vista dell’estate. Dopo i colpi Tonali e Thiaw, chiusi dal Milan, il Newcastle potrebbe tornare a guardare in Serie A con i bianconeri che, secondo quanto affermato da Sportsboom.co.uk, avrebbero messo nel mirino Alessandro Buongiorno. Un colpo non semplice considerato il fatto che il Napoli non appare intenzionato a cedere il calciatore, ma in caso di super offerta le cose potrebbero cambiare. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Il Newcastle piomba su Buongiorno, possibile colpo dal Napoli Articoli correlati Newcastle su Buongiorno: il Napoli chiede 50 milioniIl mercato estivo inizia già a muoversi attorno ai difensori del Napoli, e tra i nomi più caldi c’è quello di Alessandro Buongiorno. Calciomercato, il Milan piomba su Karetsas: colpo possibile in caso di ChampionsPer il quotidiano torinese, il profilo individuato da diversi mesi in casa rossonera è quello di Konstantinos Karetsas, classe 2007, fantasista greco... Tutti gli aggiornamenti su Newcastle piomba Temi più discussi: Premier League dell'Inghilterra 2025/2026 ? Classifica ? Partite ? Risultati ? Notizie; Premier League - Dove guardare la trasmissione online; Il Newcastle piomba su Buongiorno. Konur: Il Napoli chiederà 50 milioni; Il Manchester United piomba su Tonali! Daily Mail: è il principale obiettivo dell'estate. Il Newcastle piomba su Buongiorno. Konur: Il Napoli chiederà 50 milioniAlessandro Buongiorno dopo una prima parte di stagione segnata da prestazioni al di sotto dei suoi standard, è tornato ad essere il difensore granitico ammirato nel corso della stagione del quarto scu ... msn.com Mercato Inter, allarme dalla Premier per Pio Esposito: irruzione di una big inglese, pressing fortissimo e scenari aggiornatiMercato Inter, allarme dalla Premier per Pio Esposito: irruzione di una big inglese, pressing fortissimo e scenari aggiornati Il futuro di Pio Esposito sta assumendo contorni sempre più internazionali ... calcionews24.com «RASSEGNA STAMPA CDS» La Prima Pagina del Corriere dello Sport di oggi: CLAUSOLA DA 85 MILIONI Thuram, sirene inglesi. L'attaccante dell'Inter seguito da Newcastle e Aston Villa. (si legge) Fonte CdS - facebook.com facebook