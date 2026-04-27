Questa mattina è stato effettuato il sorteggio per il calendario della Supercoppa di Serie C, torneo riservato alle tre squadre che hanno vinto i rispettivi gironi di campionato. L'esordio dell'Arezzo è previsto per il 2 maggio, quando affronterà il Vicenza. La competizione coinvolge le squadre prime classificate di ogni girone e si svolge in incontri diretti per stabilire il team vincitore del trofeo.

Si è svolto questa mattina il sorteggio che ha definito il calendario della Supercoppa di Serie C, il torneo che mette di fronte le tre squadre vincitrici dei rispettivi gironi di Serie C. L’esordio dell’Arezzo è fissato per sabato 2 maggio alle ore 17:30, quando gli amaranto affronteranno il Vicenza allo stadio “Città di Arezzo”. La gara sarà trasmessa in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. Al termine dell’incontro è previsto un momento particolarmente significativo: il presidente della Lega Pro, Matteo Marani, consegnerà alla squadra medaglie e trofeo per la vittoria del campionato, in una cerimonia celebrativa dedicata a giocatori, staff e tifosi.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Supercoppa Serie C, esordio dell’Arezzo il 2 maggio contro il Vicenza

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