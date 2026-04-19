LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | comincia la Superpole Race!

Alle 11 si sono spenti i semafori e la Superpole Race del Gran Premio d’Olanda di Superbike è iniziata. La gara si svolge sul circuito di Assen e i piloti sono pronti a confrontarsi per ottenere la miglior posizione in vista della gara principale. Gli appassionati possono aggiornare la diretta online per seguire tutte le fasi della corsa in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SI SPENGONO I SEMAFORI, COMINCIA LA SUPERPOLE RACE DEL GP DI OLANDA 11.08 Via le termocoperte, si libera la pista. Tutto pronto per il warm-up lap. Temperatura percepita, 10 gradi, c’è un leggero vento che non aiuta a tenere in temperatura le gomme. 11.07 Questa la classifica piloti NICOLO BULEGA149 IKER LECUONA88 MIGUEL OLIVEIRA65 AXEL BASSANI64 SAM LOWES59 ALEX LOWES59 LORENZO BALDASSARRI48 ALVARO BAUTISTA40 YARI MONTELLA35 ANDREA LOCATELLI35 DANILO PETRUCCI31 TARRAN MACKENZIE26 GARRETT GERLOFF24 XAVI VIERGE21 REMY GARDNER14 ALBERTO SURRA13 STEFANO MANZI7 TETSUTA NAGASHIMA7 THOMAS BRIDEWELL6 JONATHAN REA4 SOMKIAT CHANTRA1 BAHATTIN SOFUOGLU1 RYAN VICKERS1 11.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: comincia la Superpole Race! Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco la Superpole Race. Bulega non vuole lasciare nulla Superbike oggi, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, tv, programma, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungo; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streaming; Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica. Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i ... oasport.it LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega non vuole lasciare nullaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it SUPERPOLE: P2 @valentin_debise What a day! Starting P2 on the grid tomorrow. The key in the race will be tyre management — not an easy task, especially with such unpredictable weather. Let’s see what tomorrow brings Che giornata! Do - facebook.com facebook La Superbike fa tappa ad Assen Spettacolo, sorpassi e divertimento non mancheranno Il Round Pirelli d’Olanda vi aspetta LIVE su Tv8. L’appuntamento con la Race 1 è per sabato dalle 15:15 e domenica dalle 14:25 non perdetevi la Tissot Superpole R x.com