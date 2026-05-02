LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega vola in Superpole problemi per Lecuona

Da oasport.it 2 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In gara, il pilota ha subito una caduta in curva 1, portando alla segnalazione di una bandiera gialla. Nel frattempo, il giovane portacolori si è qualificato con successo per la Superpole, mentre un altro pilota ha riscontrato problemi tecnici. La sessione sta proseguendo con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e sugli sviluppi delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: bandiera gialla nel frattempo, caduta per Petrucci in curva 1. -2 minuti: non è per nulla a posto la moto di Lecuona, che va lungo. Non ha ancora un giro buono. Ci riprova adesso, ma è nervosissimo. -3 minuti: Oliveira casco rosso al primo settore, intanto Lecuona si è liberato del traffico. -3 minuti: saltella la moto di Iker, che ha traffico davanti. Molto traffico. -4 minuti: si lancia Lecuona, escono tutti gli altri piloti. Occhio che potrebbe trovare traffico. -5 minuti: rientrano quasi tutti i piloti adesso, in attesa dei giri finali. -6 minuti: questa la situazione al momento: Nicolò Bulega – 1’38.🔗 Leggi su Oasport.it

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