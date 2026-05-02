LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega vola in Superpole problemi per Lecuona

In gara, il pilota ha subito una caduta in curva 1, portando alla segnalazione di una bandiera gialla. Nel frattempo, il giovane portacolori si è qualificato con successo per la Superpole, mentre un altro pilota ha riscontrato problemi tecnici. La sessione sta proseguendo con aggiornamenti in tempo reale sulla classifica e sugli sviluppi delle qualifiche.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -1 minuto: bandiera gialla nel frattempo, caduta per Petrucci in curva 1. -2 minuti: non è per nulla a posto la moto di Lecuona, che va lungo. Non ha ancora un giro buono. Ci riprova adesso, ma è nervosissimo. -3 minuti: Oliveira casco rosso al primo settore, intanto Lecuona si è liberato del traffico. -3 minuti: saltella la moto di Iker, che ha traffico davanti. Molto traffico. -4 minuti: si lancia Lecuona, escono tutti gli altri piloti. Occhio che potrebbe trovare traffico. -5 minuti: rientrano quasi tutti i piloti adesso, in attesa dei giri finali. -6 minuti: questa la situazione al momento: Nicolò Bulega – 1’38.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega vola in Superpole, problemi per Lecuona Notizie correlate LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: parte la Superpole! Sarà sfida tra Bulega e LecuonaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -12 minuti: a breve arriveranno i primi tempi. Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: vola Bulega nella prima metà della Superpole Race Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega per proseguire la cavalcata; Superbike in Ungheria: ecco come seguire il weekend live su Sky; Superbike Balaton 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari prove libere, tv, programma, streaming. LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: tra poco la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.12 Fino a questo momento Bulega ha collezionato solo pole position, sarà così anche in Ungheria? 11.10 Cinque ... oasport.it Superbike oggi, GP Ungheria 2026: orari Superpole e gara-1, tv, programma, streamingTutto pronto al Balaton Park per un sabato in cui si terranno la Superpole e gara-1 del Gran Premio d'Ungheria 2026, valevole come quarta tappa stagionale ... oasport.it https://www.oasport.it/2026/05/superbike-iker-lecuona-precede-bulega-anche-nella-fp2-del-gp-di-ungheria/ Iker Lecuona si conferma anche nella FP2 e precede Nicolò Bulega a Balaton Park. Dominio Ducati. - facebook.com facebook Superbike, Iker Lecuona precede Bulega anche nella FP2 del GP di Ungheria - x.com