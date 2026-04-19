LIVE Superbike GP Olanda 2026 in DIRETTA | vola Bulega nella prima metà della Superpole Race

Durante il GP d'Olanda del 2026, nella Superpole Race, il pilota italiano ha mantenuto e aumentato il suo vantaggio sulla concorrenza. A metà gara, si trova in testa con un margine stabile rispetto al suo avversario principale, che si trova a circa un secondo di distanza. La gara è ancora in corso e i tempi sono in continuo aggiornamento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Giro. 510 Rimane stabile il vantaggio di Bulega Giro 410 Nuovo giro, nuovo gap tra Bulega e Lecuona, ora l’italiano spinge rifilando uno scarto di 1.720. Baldassari sale al nono posto. Cade intanto in curva 6 McKenzie. Giro 310 Aumenta ancora il margine Bulega, adesso a 1.688 da Lecuona. Terzo posto per Sam Lows che precede Alex, poi Bautista, Vierge, Locatelli e Petrucci. Giro 210 Bulega è già in fuga, dopo due giri il leader del Mondiale conta 1.285 su Lecuona girando con lo spaventoso tempo di 1’32.357, due decimi meno della pole. Giro 110 Bulega ha un margine di mezzo secondo su Lecuona, il quale aumenta il vantaggio su Sam Lowes, buon guizzo di Baustista che adesso è quinto.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: vola Bulega nella prima metà della Superpole Race Notizie correlate Leggi anche: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: tra poco la Superpole Race. Bulega non vuole lasciare nulla LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Superpole Race e gara-2, Bulega all’attaccoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega vince gara-1, seguono Lecuona e Lowes; LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega per un nuovo allungo; Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streaming; Superbike, Bulega doma anche la pioggia e trionfa in gara-1 ad Assen. Nuovo allungo in classifica. Superbike oggi in tv, GP Olanda 2026: orari Superpole Race e gara-2, programma TV8, streamingOggi, domenica 19 aprile, si concluderà il week end di Assen (Olanda), terza tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul mitico circuito dei Paesi Bassi, i ... oasport.it LIVE Superbike, GP Olanda 2026 in DIRETTA: Bulega non vuole lasciare nullaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Olanda 2026, Bulega ... oasport.it SUPERPOLE: P2 @valentin_debise What a day! Starting P2 on the grid tomorrow. The key in the race will be tyre management — not an easy task, especially with such unpredictable weather. Let’s see what tomorrow brings Che giornata! Do - facebook.com facebook La Superbike fa tappa ad Assen Spettacolo, sorpassi e divertimento non mancheranno Il Round Pirelli d’Olanda vi aspetta LIVE su Tv8. L’appuntamento con la Race 1 è per sabato dalle 15:15 e domenica dalle 14:25 non perdetevi la Tissot Superpole R x.com