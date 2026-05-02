LIVE Superbike GP Ungheria 2026 in DIRETTA | Bulega subito davanti rimonta Lekuona

Nella gara di Superbike in corso in Ungheria, il pilota italiano si trova al comando con un vantaggio di un secondo sul suo rivale. Nel frattempo, il pilota avversario ha subito due penalità di doppio long lap. La classifica si sta evolvendo con una rimonta in corso da parte di un altro concorrente. La corsa è in diretta, con aggiornamenti in tempo reale sugli sviluppi.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -19 Doppio long lap penalty per Sam Lowes. -20 Bulega già ad 1 secondo di vantaggio da Surra. -20 Lekuona ha passato Locatelli ed è quinto. -20 NOOO! Caduta per Baldassarri. -21 Baldassarri è scivolato in nona posizione. -21 Terzo Montella, grande partenza di Surra. -21 Bulega subito in testa, Surra si trova al secondo posto! 15.30 SI PARTE!!!! 15.28 Giro di formazione!!!! 15.28 Iker Lecuona sconterà tre posizioni sulla griglia e partirà in ottava piazza. 15.26 L’anno scorso, nelle due gare magiare, Bulega non andrò oltre il secondo posto. 15.22 Dietro di lui scatterà un sorprendente Lorenzo Baldassari (Ducati) mentre la prima fila tutta italiana sarà completata da Yari Montella (Ducati).🔗 Leggi su Oasport.it

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