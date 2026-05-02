Durante il Gran Premio di Ungheria di Superbike, il pilota in testa alla corsa ha mantenuto un ritmo costante, mentre un altro ha cercato di recuperare posizioni, avvicinandosi ai primi. Nel frattempo, un concorrente ha aumentato leggermente la velocità, tentando di risalire la classifica. La gara è in corso e sono in corso aggiornamenti in tempo reale sulla situazione in pista.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -9 Montella cerca di portarsi su Oliveira. -10 Lecuona alza leggermente il ritmo. -10 Anche Bautista passa Surra. -11 Lecuona non guadagna su Bulega. -11 Alex Lowes passa Surra e guadagna la quinta piazza. -12 Bulega ha 4 secondi di vantaggio su Lecuona. Oliveira completa la top 3 virtuale. -13 Arriva Alex Lowes su Surra. -13 Surra passato anche da Montella. -13 Oliveira attacca Surra. -14 Surra mantiene la terza piazza. Oliveira ha superato Montella. -14 Grande triello tra Surra. Montella ed Oliveira. -14 Montella è sulla ruota di Surra. -15 Lo spagnolo ha completato la sua rimonta e si trova ora in seconda piazza a 4.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Superbike, GP Ungheria 2026 in DIRETTA: Bulega in fuga, Lecuona completa la sua rimonta

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