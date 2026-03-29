LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | Bulega domina gara-2 in scioltezza ed è già in fuga nel Mondiale

Durante il Gran Premio di Portogallo del 2026, il pilota ha dominato la seconda gara in modo netto, portandosi in testa alla classifica mondiale. La sua performance è risultata impeccabile, mantenendo un vantaggio consistente sugli inseguitori. La gara è stata trasmessa in diretta, offrendo aggiornamenti continui sull’andamento della competizione e sulla posizione dei principali protagonisti.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.09 Bulega non sbaglia un colpo, quest’anno sembra un affare di Bulega contro Bulega, solo l’alfiere del team Ducati può perdere il titolo, attualmente è imprendibile. Lecuona c’è, si conferma, nessun particolare exploit ma concreto con il massimo ottenibile. Oliveira comincia a capire la BMW, doppio podio che fa ben sperare per la casa tedesca. Menzione d’onore per il quinto posto di Sam Lowes con una mano fratturata e per il fratello Alex che ci ha provato per il podio senza riuscirci. Sfortunato Montella caduto nuovamente, bene gli altri italiani che occupano dal sesto al nono posto con Baldassarri, Petrucci, Bassani, Locatelli. 🔗 Leggi su Oasport.it

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