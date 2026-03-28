LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in DIRETTA | Lecuona e Bulega in lotta per la pole

Durante le qualifiche del GP del Portogallo 2026 di Superbike, Lecuona ha ottenuto il miglior tempo, mentre Oliveira si è posizionato secondo. Bulega ha iniziato la sua sessione di lancio in vista della pole position, mentre il tempo dello spagnolo è risultato particolarmente difficile da superare. La sessione è ancora in corso e gli aggiornamenti sono in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.28 Secondo posto per Oliveira, si lancia Bulega. 12.27 Tempo difficile da superare quello dello spagnolo. 12.27 Pazzesco 1:38.637 per Lecuona. 12.26 Lecuona vola nei primi due settori. 12.25 I piloti escono dai box per il secondo time attack. 12.23 Solo quinto Sam Lowes (+0.401). 12.23 Solo 39 i centesimi di ritardo del reggiano dallo spagnolo. 12.22 1:39.116 per Bulega che rimane dietro al compagno di squadra. 12.21 Bulega anticipa il connazionale e si porta in seconda piazza a 100 millesimi di ritardo da Lecuona. 12.20 Secondo Montella con un ritardo di 175 millesimi. 12.18 1:39.077 per Lecuona, nuovo record della pista. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: Lecuona e Bulega in lotta per la pole Articoli correlati LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a PortimaoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale della Superbike, GP Portogallo 2026,... Tutto quello che riguarda LIVE Superbike GP Portogallo 2026 in... Temi più discussi: Superbike, GP Portogallo 2026: programma, orari, tv, streaming; Superbike in Portogallo: calendario, orari e guida tv. Non vi facciamo perdere nulla!; Superbike Portimao 2026: info e dove vedere qualifiche e gare in Tv e streaming; LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: tutti contro Bulega a Portimao. LIVE Superbike, GP Portogallo 2026 in DIRETTA: a Portimao è tutti contro Bulega! Alle 12.15 la SuperpoleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.05 Nicolò Bulega vuole confermare le sensazioni del venerdì prendendosi la pole position. Sam Lowes è il ... oasport.it Superbike oggi in tv, GP Portogallo 2026: orari Superpole e gara-1, programma, streamingOggi, sabato 28 marzo, seconda giornata del week end di Portimao, seconda tappa del Mondiale 2026 di Superbike. Sul tracciato portoghese, i piloti della ... oasport.it SUPERBIKE - Il pilota di Montecosaro conferma le buone sensazioni dell'esordio in Australia piazzandosi in terza fila provvisoria a Portimao dopo la prima... x.com SUPERBIKE - Il pilota di Montecosaro conferma le buone sensazioni dell'esordio in Australia piazzandosi in terza fila provvisoria a Portimao dopo la prima sessione: «Qualcuno aveva già girato qui e partiva avvantaggiato, sono molto contento» - facebook.com facebook